縣府聯檢小組赴縣內防疫旅館展開清消查核工作。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府聯檢小組赴縣內防疫旅館展開清消查核工作。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

春節將至，預料將有大批從外地返鄉過年的旅客入住防疫旅館，苗栗縣政府文觀局及衛生局等組成聯檢小組，連日對縣內4家防疫旅館展開查清消流程輔導及查核，以確保防疫旅館作好防疫措施，避免成為疫情破口。

負責管理旅館業的縣府文觀局，日前會同衛生局及感染控制醫療專家、職業安全衛生學者等組成查核小組，前往縣內4家防疫旅館進行防疫措施及環境清潔消毒流程輔導及確認，督請業者依照中央指引，正確落實防疫措施標準作業流程，共同圍堵防疫破口。

經聯檢小組查核，縣內防疫旅館都有依照指引規定，落實居家檢疫者入住安排、門禁管理及安全維護、房間及設備、環境清消及廢棄物清理、工作人員健康管理及注意事項等23項作通盤檢查，以防堵疫情破口。

另為強化春節防疫措施，除要求業者確實做好各項防疫措施外，專業醫護輔導團隊亦針對加強清消流程和落實相關管理、強化防疫旅館監測作為，並針對通風和空調設備等面向提出建議。

文觀局長林彥甫表示，為因應近期防疫旅宿發生群聚事件及春節防疫專案，加強督導防疫旅館落實相關防疫措施與環境清潔消毒作業流程，針對須改善事項已輔導改善並持續追蹤辦理情形。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣防疫旅館的第1線工作人員都已完成2劑疫苗接種，並且依照防疫旅宿檢核表每日完成自主管理檢查外，縣府衛生局、文觀局及專業醫護輔導團隊針對防疫旅館進行查核作業，要求防疫旅館確實遵守中央疫情指揮中心的防疫SOP，同時也做好居家隔離及居家檢疫者的追蹤管理。