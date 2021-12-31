金融業挺綠色金融，2021年加速衝。金管會近日揭露金管會推動綠色金融成果，截至2021年11月底國銀對綠能科技產業放款餘額達新台幣1.38兆元，年增逾1761億元，是2020年同期453億元的四倍，明顯看到國銀在綠色放款上已悄悄加速。

繼聯合國氣候峰會COP26會議過後，全球已將近兩百多個國家就碳市場規達成協議，加上各國於《格拉斯哥氣候公約》有史以來首次限制煤炭使用的承諾，預料將可加速再生能源的運用。「淨零碳排」蔚為全球趨勢，根據研調組織Net Zero Tracker統計，目前全球宣示淨零碳排的國家已高於130多國，顯示淨零運動勢在必行。

看準此趨勢，金管會主委黃天牧2020年5月上任時宣布的六大興利措施中，其中一項就是「綠色金融行動方案2.0」，推動三大重點，包括「規劃辦理永續金融評鑑」、「強化ESG資訊整合及共享」及「加強金融機構落實氣候變遷風險管理」。

面對台灣2050年要達成淨零排放的目標，黃天牧已宣示，未來金管會將推二件事：第一要求金融機構要去盤點或清查，在商業模式下自身及投融資企業的碳排放量是多少，包括自身及投融資的部位；二是金融產業針對2050年前逐步達到淨零排放的目標，不只是降低碳排放，而是商業模式的轉換，要轉換或議合，董事會要訂策略。

國銀已開始積極響應，據金管會銀行局統計，截至2021年11月底，本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆3846億元，較去年11月底增加1761億元，比金管會2016年9月實施獎勵機制前，國銀對綠能科技產業放款已大增逾4000億元。

若進一步分析，2020年11月底與2019年12月底相較僅增加453億元，但2021年11月底跟2020年12月底相較增加了1989億元，明顯看出2021年較2020年增速是增加的。

就綠色債券方面，據證期局統計，2021年前11月綠色債券已發行17檔、378億元，較2020年同期的15檔、416億元，在檔數上雖增加2檔，但金額略減了9％。