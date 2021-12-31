華為受到美國制裁、晶片短缺等因素衝擊，2021年全年營收估約6340億人民幣（約台幣2.75兆元），相較2020年營收8914億元人民幣（約台幣3.86兆元），衰退28.89％。華為輪值董事長郭平信心喊話，2022年華為仍然面臨著一系列挑戰，「我們要不懈努力，共克時艱，活下來、有品質地活下來。」

綜合陸媒報導，郭平周五（31日）在新年致辭時指出，2021年公司經受住了嚴峻的考驗，努力為客戶、為社會創造價值，提升經營質量和運作效率，預計全年實現銷售收入約6340億人民幣。

據了解，華為在2020年實現收入為8914億人民幣，較前年成長3.8%，淨利潤646億人民幣，增長3.2％。

郭平並未提及今年營收衰退原因，但表示，公司整體經營情況符合預期，電信業務表現穩定，企業業務健康增長，終端業務快速發展新產業。公司與客戶和夥伴的合作持續深入，全球業務運轉正常，各項變革措施和戰略投入有序推進。

他強調，2022年華為仍然面臨著一系列挑戰，並將和全球夥伴們緊密合作、不懈努力，共克時艱。在新的一年裡，要做強根基，持續投入未來，通過為客戶及夥伴創造價值，「活下來、有質量地活下來。」

展望未來，郭平認為，數字經濟已成為全球經濟增長的主引擎，綠色低碳成為可持續發展的新動能，行業數字化與綠色的融合，將為信息處理和通訊行業帶來巨大的發展機遇；與此同時，外部環境持續動盪，ICT行業面臨技術政治化、全球化割據等挑戰，「華為要保持戰略定力，理性應對外部的不可抗力。」