劉家人捐出高興能救護車，由消防局長林文瑞（中穿紅衣者）代表接受，感謝劉家人大愛付出。。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

劉鄧玉鳳的先生劉文波（左三），代表亡妻及劉家人捐贈救護車給花蓮縣消防局。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

「媽，我們做到了！」家住新北市的69歲劉鄧玉鳳，去年9月與友人至台東旅遊，行經花蓮縣鳳林鎮時發生重大車禍不幸身亡，家人牢記媽媽生前曾說過，在有生之年想捐救護車，經過全家人的努力，並感念警消人員救護每一個生命，昨捐贈消防局1輛高性能救護車，完成了母親心願。他們拿著寫有「回家真好」的紅紙，鳳林不再是傷心地，是有「母愛」的另一個家。

劉鄧玉鳳的先生劉文波相當感謝鳳林警消人員，他說，發生車禍當下，警消人員第一時間趕到現場，全力救助受困車中的劉鄧玉鳳和她的朋友們，「生死有命，我們真心感念警消人員努力救護每一個生命」。

發起這項義舉的劉鄧玉鳳大女兒劉怡青說，媽媽的名字叫做玉鳳，「鳳歸鳳林」，因此「鳳林」對於劉家人，有了特殊情感意義。得知媽媽曾說過，在有生之年想捐一台救護車，造福人群。在媽媽離世不到1年的時間內，經過全家人的努力，他們終於完成母親的心願。

她表示，「媽媽雖然離開我們了，但她行善的信念卻一直深埋在我們的心中，這一次捐贈救護車，從無到有僅花了3個月的時間便籌到280萬元的經費，冥冥之中感到似乎各界力量都在幫助我們，深信有信念就有力量」。

消防局長林文瑞表示，劉鄧玉鳳女士生前曾任獅子會會長、宮廟宮主，信奉道法，樂善好施。在她平時的言行舉止中，教導兒女「有量就有福」的道理，這個善根深植於子女們心中，培育出了3位中醫師造福人群，並為母親劉女士完成捐贈救護車的遺願，感謝劉鄧玉鳳女士家人付出，並讓救護人員有更精良的救護車輛。