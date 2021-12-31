浙江省今天（31日）上午召開疫情防控工作新聞發布會，自31日9時起，紹興市上虞區解除所有臨時封閉措施，紹興市應急響應等級從二級調整為三級，全市全域均為低風險地區。自此，中高風險地區已實現動態清零，全省均為低風險地區。自12月5日起的本輪疫情已基本結束。

自12月5日寧波市鎮海區檢測出核酸陽性感染者至今，浙江省累計報告確診病例490例。其中，寧波市累計報告確診病例74例，紹興市累計報告確診病例387例，杭州市累計報告確診病例29例。上述確診病例均閉環送往4家定點醫院按照「一人一方案」的原則救治，目前已有50人治癒出院。

★浙江：元旦春節高風險崗人員盡量不跨省出行

不過，為避免疫情復發，「兩節」（元旦、春節）期間，浙江明確省內居民嚴格限制前往中高風險地區及所在縣（市、區），非必要不前往中高風險地區所在設區市的其他縣（市、區）。高風險崗位人員應盡量避免跨省出行，確需出行的須滿足脫離工作崗位14天以上且持48小時內核酸檢測陰性證明，並在所在單位報備。發熱病人、「健康碼」黃碼等人員要履行個人防護責任，主動配合健康監測和核酸檢測，在未排除感染風險前不出行。

返鄉人員要主動向村社報告，特別是重點人員要納入網格化管理，主要包括14天內中高風險地區所在縣（市、區）旅居史人員、口岸的高風險崗位人員、集中隔離場所工作人員、定點醫療機構和發熱門診醫護人員等，返鄉後需做好健康監測，非必要不外出、不聚集。

★浙江：元旦春節嚴控聚集性活動，家庭聚餐聚會等不超過10人

聚集性活動管理方面，浙江要求嚴控聚集性活動頻次、規模和參加人員範圍。嚴格控制廟會、大型文藝演出、大型論壇、展銷促銷等活動，控制人流量。50人以上會議活動應制定防控方案，並落實落細各項防控措施。提倡家庭聚餐聚會等不超過10人，倡導「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，確需舉辦的盡可能縮小活動規模。

對棋牌室、麻將房、KTV等密閉休閒娛樂場館要求進行「健康碼」和行程卡聯動核查，「健康碼」非綠碼的禁止入內，行程卡帶星號人員要求提供48小時內核酸檢測陰性證明方可入內。

此外，浙江還將嚴格一線工作人員閉環管理，如入境人員核酸檢測出Omicron變異毒株的，對與其相關的一線高風險崗位工作人員，在工作週期結束後，實施「14天集中隔離＋7天日常健康監測」措施，集中隔離期間每天進行1次核酸檢測。

同時，落實隔離人員分類分區管理，境內和境外隔離對象在不同隔離點隔離，高風險國家入境人員在單獨隔離點隔離。如入境人員核酸檢測出Omicron的，對同航班人員延長集中隔離期至21天，核酸檢測加密至每天1次。