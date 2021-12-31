星座運勢網站「同道星座查詢」分析，白羊座、射手座、雙魚座、雙子座的女人平常看起來親和力十足，不計較小事情，不過一旦惹火她們，後果將不堪設想，她們發狠時的爆發力驚人，只要看過一次就再也不敢踩她們的底線。

▍1.白羊座

白羊女平常看起來很好相處，無論對待朋友、親人或是陌生人都一視同仁，她們心地善良，看起來彷彿不會說重話，其實這是因為她們沒有被惹毛，如果白羊女生氣了，立刻會擺出臭臉，狠話一句接著一句說出口，甚至會使出殘忍的手段制裁對方。

▍2.射手座

射手女性格不拘小節，對朋友很大方，不會計較小事情，有時被其他人占便宜，也會假裝不知情，懶得花心力揭穿對方。不過也不要因為如此就以為射手女沒有底線，如果真的讓她們感到不爽，後果將不堪設想，她們會徹底爆發，展現出可怕的一面，不計代價也要讓對方知道自己的錯誤。

▍3.雙魚座

雙魚女可說是十二星座中的溫柔代表，她們充滿愛心，很容易心軟，看到可憐的人就同情心氾濫，很多人會利用這點，以為雙魚女是好欺負的軟柿子，其實在她們生氣的時候也可以非常絕情，不惜玉石俱焚也要給對方好看。

▍4.雙子座

雙子女每天都看起來很快樂，她們神經比較大條，彷彿沒什麼煩惱，她們遇到煩心事都能很快想開，不會讓負面情緒影響自己太久，許多人會以為她們什麼都不在乎，其實雙子女脾氣很暴躁，只是平常會收斂自己的個性，如果惹她們生氣，就算平常感情很好的朋友，她們也不會留情面，絕情的樣子非常嚇人。