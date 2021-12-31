新竹縣市合併升格遭外界抨擊「英人設市」，林智堅宣布放棄競選首任大新竹市長。港媒評論指出，林因此事網路討論聲量急劇竄升，除被點名參選桃園市長，更可望直攻台北市長，與國民黨立委蔣萬安上演「雙帥對決」。而從近兩次台北市長選舉來看，台北市並非藍營囊中物，蔣的勝算與總統蔡英文操盤能力、黃珊珊搶到多少藍票有關。

香港媒體《中評社》今日（31）評論分析，林智堅宣布不選大新竹市長後，民進黨相關修法似乎也沒有那麼急了，但林的網路討論聲量卻突然竄升，進而被點名參選桃園市長甚至是台北市長。林與蔣萬安，分別是幕僚與律師出身，就年齡、外型與經歷來看，兩人不分上下，尤其「型男」長相在台北市選舉素來吃香，更增添民進黨布局的考量性。

評論認為，從近兩次台北市長選戰來看，台北市已非國民黨地盤，「人選」直接左右了選舉的結果。尤其2022台北市長之戰，還需納入現任副市長黃珊珊，勢必形成「三足鼎立」局面；而黃搶的多是藍票，對蔣萬安的影響遠勝過綠營候選人。

此外，由於蔡英文完全掌握2022六都候選人提名權，等於全權掌握民進黨選舉操盤，要如何讓黨內派系達成平衡、怎麼喬好各方勢力，不讓林智堅竄起造成其他派系側目、追打，在在考量蔡的政治手腕，也牽動著下屆台北市長情勢。