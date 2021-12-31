擁有碩士學歷的江姓女子為了錢，竟與男友一同殺害父親，棄屍山溝，目前2人依殺人罪遭羈押。據了解，警方逮捕江女時，曾訊問其為何痛下殺手，江女竟冷不防地說，「要不到錢會憂鬱症」，讓員警聽了一把火。

回顧此起案情，江父與妻子育有三子女，平時在中市某間國小任職警衛，而江女過去長期留美念書，今年2月因資金短缺返台啃老，還結交一位同樣無業、遊手好閒的張姓男友，兩人數次前往江家向江父討錢，自10月起，兩人還會出現在江父上下班的途中堵人討錢，要不到就出言恐嚇要對江父與家人不利。

本月26日晚間，江女與張男一同至江父任職的國小堵人，江父見狀還曾打電話告訴小女兒「姊姊又來了，我們談完會晚點回家」，但疑似江女與張男討錢不成，張男在一氣之下持榔頭猛敲江父的頭部，江女則在旁觀看著爸爸死亡，事後兩人以機車運屍至山上棄置。

警方29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，台中地檢署檢察官相驗後，以江女及張男兩人涉嫌家暴殺人罪的犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

據《ETtoday新聞雲》報導，警方帶著拘票前往江女與張男的住處逮捕2人時，警方偵訊時，曾詢問江女為何下手如此狠？江女卻回「要不到錢會得憂鬱症，當晚憂鬱症發作，所以才想殺人。」一席話讓員警聽了火冒三丈。