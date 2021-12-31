近日有一道國小一年級的數學題在網路瘋傳，題目問教室裡有11盞燈，關了4盞後，還剩幾盞？學生在答案欄填7，卻被老師劃叉，令學生及家長一頭霧水，事後老師在課堂上解答，無論燈有沒有關，燈一直都在教室內，因此答案依然為11盞燈，這解釋卻讓大批網友氣炸，痛批「根本是陷阱題」。

根據《騰訊網》報導，大陸一名家長分享小一兒子的數學題，題目為教室裡有11盞燈，關了4盞燈，請問教室裡還有幾盞燈？兒子答案填7，班上其他同學也是寫7，全被老師改錯，家長們怎麼也想不透，還為此打電話向老師求證。

老師事後在課堂上要求在座的學生再將題目看仔細並解釋，若單純就加減乘除而言，11減去4，得到的答案的確是7，但依照這題的邏輯來看，無論有沒有將燈關閉，燈仍在教室裡，所以正確答案為11。

這番解釋曝光後，不僅學生及家長無法接受，就連網友也忍不住罵，認為這已經不是小學的數學，而是玩文字遊戲，「出題老師給我出來面對」、「只有我覺得我的智商被壓在地上摩擦了嗎？」、「突然變成腦筋急轉彎」、「數學果然不會就是不會」、「根本是數學老師出題，國語老師批改」、「國小題目我也學不來了嗎？」。