根據《財訊》報導，大立光又發動跨海專利訴訟，對象是聯想及旗下手機品牌摩托羅拉。但是，這次大立光在訴狀中卻唯獨不見對光學鏡頭供應商提告，背後到底藏有什麼隱情？

時隔兩年，全球手機鏡頭龍頭大立光又再度發起跨海訴訟。然而，令外界不解的是，過去大立光發動專利戰的對象都是舉足輕重的三星、惠普等手機、筆電龍頭；但這一回，大立光大動作提告對象卻是在全球手機市占率僅4%、聯想集團旗下智慧手機品牌摩托羅拉。全球手機市占率算是無足輕重的摩托羅拉，為何值得大立光大動干戈，跨海掀起專利戰？

《財訊》報導指出，2021年10月，大立光召開第3季法說會時，執行長林恩平就曾直言：「大立光對於專利策略，會在該用的時候用，而且應該快看到了。」這句話也在當時引起業界譁然。果然，11月24日，大立光就向美國加州北區法院控告聯想集團與摩托羅拉，侵害大立光持有的6項鏡頭專利。

溝通無效 不惜跨海打官司

《財訊》雙週刊取得大立光跨海的訴訟狀，記載大立光認為被侵害持有專利的經過，以及受侵害的6項鏡頭專利內容和證據。

根據訴狀的內容記載，2021年6月15日時，大立光便透過電子郵件聯繫聯想集團，聲稱摩托羅拉旗下5G手機5G Ace侵害大立光持有的6項鏡頭專利；8月6日，大立光再次向聯想發函說明5G Ace侵犯大立光持有的鏡頭專利，特別的是，這次還條列出一份索賠表，並且詳細舉出5G Ace主鏡頭和廣角鏡頭侵害大立光專利的所有證據。

根據訴狀內容，聯想集團確認已收到大立光的來信，卻仍持續在美國銷售這款5G產品，也未對大立光有任何回應，因此大立光決定發動跨海訴訟。

《財訊》向聯想求證大立光訴狀說法，聯想回應：「不方便對正在進行的訴訟發表評論。」

值得一提的是，2021年摩托羅拉的手機出貨量出現大成長。根據市調機構Omdia統計，第3季摩托羅拉手機出貨量達1230萬支，季成長率與年成長率，分別高達16%、16.7%，僅次於全球第2大手機品牌蘋果與全球第4大手機品牌OPPO。

據悉，供應摩托羅拉5G Ace的6P鏡頭的正是大立光的頭號競爭對手—全球汽車鏡頭龍頭舜宇光學，摩托羅拉出貨量的快速爬升，也牽動著舜宇光學的勢力板塊擴張。

更何況，舜宇光學也已於2021年成功打入蘋果供應鏈，供應手機鏡頭予iPhone 13採用，分食大立光手上的iPhone 13訂單，導致大立光可以跟大客戶蘋果議價的籌碼大幅降低。

數字也會說話。《財訊》分析，攤開大立光季報，在大客戶刻意培養更多供應商、市場競爭加劇及客戶規格升級速度放緩之下，大立光自2020年第1季始，毛利率已呈現逐季下滑態勢，第3季毛利率更首度跌破60%。也讓5年內，外資從高度樂觀到大動作看壞，目標價從逾6000元，砍到接近一字頭。