國際社會接連針對新疆問題向中國「發難」之際，廣東省長馬興瑞近日接替「鐵碗治疆」的陳全國出任新疆書記。分析說，這反映今後新疆的發展重心可能由「反恐」，轉移至經濟建設。

綜合「新疆日報」等陸媒報導，馬興瑞出任新疆維吾爾自治區黨委書記後，於27日首次視察當地社區，強調發展經濟、民生，包括加大招商引資、推動旅遊消費。

與陳全國5年前履新時要求「緊繃維穩工作這根弦」不同，馬興瑞未提「反恐」字眼，而指要完整準確全面貫徹「新時代黨的治疆方略」，「要以人民為中心推動經濟高質量發展」，培育壯大新疆特色優勢產業。

香港星島日報日前引述北京大學國際關係學院學者楊朝暉表示，新疆書記換人首先是為明年中共第20次全國代表大會（中共20大）人事布局做準備，馬興瑞很可能升任中共政治局委員，

其次，他分析，馬興瑞是技術型官員，擔任廣東省長多年，他接任新疆書記，反映今後新疆發展重心可能轉移到經濟建設，「畢竟反恐形勢已經穩定下來，要做到長治久安，高壓措施也不可能長期持續」。

楊朝暉說，陳全國於2016年接掌新疆時，反恐形勢依然嚴峻，恐襲甚至蔓延至外地。5年來，在系列「去極端化」措施下，新疆未再發生恐暴事件，在相對穩定的社會環境下，當局將重心再次轉移到經濟發展，這是「正常的調整」，也符合官方當前要振興經濟的任務。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦則對英國廣播公司（BBC）分析，北京認為陳全國的強硬手腕已獲得預期成效，有條件在新疆展開一般性的公共治理。

他預期，馬興瑞的上任或許代表新疆的治理會更加「柔性化」，「重點改善處於收入尾端的居民的生活質量，從而反過來加固新疆既有的維穩成果」。

但陸曦強調，這所有的變化都必須服從新疆整體的安全形勢，這是一條「紅線」。

陳全國任內透過建立「教培中心」等鐵腕手段以推動「去極端化」，深受當局肯定，但也因此引起國際社會撻伐，抨擊教培中心是「種族滅絕的集中營」，他也受到國際制裁。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101231