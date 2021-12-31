「紫金大軍」湖人本季陣容大改組，引進「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)、「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)、「魔獸」霍華(Dwight Howard)輔佐詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)，但效果不如預期，剛滿37歲的「老詹」詹姆斯連6場飆破30分，但球隊僅拿下1勝，令人唏噓。

LeBron James has scored 30+ points, on over 50% FG shooting in SIX straight games. (h/t @SportInfo247)



The Lakers are 1-5 in these games.



Get him some help. pic.twitter.com/WmLpitF8wz — Legion Hoops (@LegionHoops) December 30, 2021

詹姆斯、韋斯布魯克、戴維斯原本是球隊寄予厚望的三人組，但季初韋斯布魯克難融入球隊，戴維斯又接連受傷，使得詹姆斯至今平均得分高達28分，是全隊最多，而從12月20日對上公牛拿下31分後，他已經連6場得超過30分，對上籃網、灰熊甚至快達到40分，但只有對火箭一戰拿下勝利。

6場比賽下來他總共拿到209分(平均34.8)、63籃板、39助攻，球隊僅拿1勝，這是繼1989年「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)後首次出現這種慘況，不過喬丹當年隨公牛闖進東區冠軍賽。而面對昨天敗仗詹姆斯說：「我們輸了原本能贏的比賽，但我們會從中學習經驗，在往後比賽打得更好。」

LeBron James has 209 points, 63 rebounds and 39 assists over his last 6 games, but the Lakers are 1-5.



The last NBA player to have 200/60/30 over a 6-game span but have just one win (or none) to show for it was Michael Jordan from April 4-14, 1989. — Stats By STATS (@StatsBySTATS) December 30, 2021

另外詹姆斯成為史上最老達成連6場破30分球員，本季也累積了14場破30分比賽，是全聯盟最多，不過在這14場比賽裡湖人的戰績也只有7勝7敗，代表過往只要啟動「全力詹」模式大多能挽救球隊情況已不在，湖人看來需要球星之間更多配合，再來勢必要解決最大的防守問題。

Most 30 point games this season:



LeBron James - 14

Stephen Curry - 13

Kevin Durant - 13

Trae Young - 13

Jayson Tatum - 11

Giannis Antetokounmpo - 10

Zach LaVine - 10

DeMar DeRozan - 9

Joel Embiid - 9

Donovan Mitchell - 9 pic.twitter.com/BYSOyByOzq — NBA Central (@TheNBACentral) December 30, 2021

37歲的詹姆斯本季上場37.2分鐘，能砍下28分7.2籃板6.8助攻1.7抄截1.1阻攻，投籃命中率52%、外線36.9%、罰球78.1%，效率其實不錯，但無法讓球隊拿下更多勝是不爭的事實，目前在戴維斯繼續掛傷兵情況下，詹姆斯恐怕還是得這樣打下去，而更換球隊陣容或許是解決方法之一。