雲林縣政府推2022健康運動年，縣長張麗善（前左八）到東勢鄉健走暖身。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府訂2022年為「雲林健康運動年」，31日雲林縣長張麗善參加東勢鄉健走活動，在2021年最後1天為健康運動年暖身，同時主持復康巴士捐贈儀式，希望藉由運動推廣與復康資源挹注，讓縣民們更健康快樂，打造永續幸福雲林。

東勢鄉公所31日舉行「迎新送舊東勢遊，身心健康更長久」健走活動暨復康巴士捐贈儀式，由張麗善、鄉長林維戊偕同500多位民眾繞行公所鄰近的巷弄小路約5公里，象徵送走2021年、公所舊大樓，迎接新1年與即將興建的新大樓到來。

張麗善表示，2022年是雲林縣的健康運動年，東勢鄉公所提前響應，舉辦遊東勢健行活動，鼓勵大家運動保健康，非常有意義。另外，東勢公所新大樓將於春節後來動工，屆時可提供公所人員與洽公民眾更優質的環境。

張麗善說，公所也舉辦復康巴士捐贈儀式，禾翔實業公司有感東勢鄉醫療資源不足，鄉民須經常到外地就醫，特別捐贈1輛復康巴士，可同時容納2輛輪椅，提供更多元便利的交通接送與友善環境，讓身心障礙朋友能夠走出家門，提高社會參與機會。

林維戊指出，東勢地屬偏鄉，沒有大型醫院，鄉親生病經常要到外鄉鎮就醫，但醫院交通車及公車班次有限，須依靠家人或計程車接送。感謝禾翔實業關心身心障礙者及長者的需求，捐贈復康巴士提升就醫便利性，是鄉親的1大福音。

林維戊提及公所新大樓興建事宜，公所舊大樓在1978年啟用，其間雖經過整修，但空間已不敷使用，公所積極爭取改建計畫，獲前瞻計畫與縣府補助，加上公所自籌款共計1億8000多萬元，新大樓工程將於明年春節後展開，預計2024年完工。