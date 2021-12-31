疫情衝擊全世界，即便台灣防疫表現不俗，但仍看不見全球旅遊解禁的曙光，繼六福客棧、台北國賓大飯店、台北華國大飯店等知名老飯店皆陸續做都更改建，台北西華飯店今（31）日正式對外發布聲明，宣布飯店已獲危老條例申請核准，將在明年2月15日熄燈，結束32年的營運。

聲明指出，「西華飯店依據都市危險及老舊建築物加速重建條例，已申請重建計畫核准，加上疫情尚未明朗、邊境未開，雖然不捨，仍然必須做出決定，預計農曆過年之後，於2022年2月15日將營運劃下句點。相關細節正在研議中。」此外，若消費者有任何未使用之餐券、住宿券，可致電西華飯店，將由專人服務處理。

自去年全球疫情爆發後，觀光旅遊市場進入嚴冬，台北西華飯店在去年仍努力做出改變拚生機，陸續在館內進行大翻新，更斥資6000萬元將館內百間客房打造新內裝，然而城市型飯店對許多國內消費者來說，吸引力仍不如度假型飯店，如今遲遲等不到海外客、商務客回流，有些還能撐的城市型飯店紛紛咬牙轉作防疫旅館，而挺不住的業者只能忍痛歇業，令人扼腕。

台北西華飯店擁有許多輝煌歷史，接待過不少國際重量級的名人貴客，包含1992年、1996年兩度指定入住西華的柴契爾夫人，1993年的美國前總統老布希及同樣在1993年舉世聞名的「民權鬥士」南非前總統曼德拉，都曾選擇下榻於此，影視界巨星如劉德華、周潤發、郭富城及知名導演李安也都曾入住西華。餐飲方面也有亮眼表現，像是2006年製作出全台第一塊美國乾式熟成牛排，以及2008年成立全台第一座乾式熟成牛排室。

聲明稿全文：

敬致長年支持西華的貴賓及好友，誠摯感謝各界的關心與詢問。西華飯店依據都市危險及老舊建築物加速重建條例，已申請重建計畫核准，加上疫情尚未明朗、邊境未開，雖然不捨，仍然必須做出決定，預計農曆過年之後，於2022年2月15日將營運劃下句點。相關細節正在研議中。

回顧三十二年美好時光，感謝有各位跟著西華一同成長、寫下各種美好回憶，也感謝曾經陪伴西華創造歷史的一萬兩千位同事們。西華歷年來曾接待舉世聞名的國際政要、巨星，並曾與世界級頂尖名廚團隊攜手合作，呈獻了許多精彩絕倫的客座活動，最重要的是曾為每一位踏入西華的賓客，獻上發自內心的熱誠服務。這些點滴，西華團隊將永遠銘記心頭、永遠為身為西華團隊的一員感到驕傲。西華的服務精神，將會在同集團的台北萬豪酒店延續，持續為喜愛我們的朋友們服務。

如有任何未使用之餐券、住宿券，請來電西華飯店(02)2718-1188，將由專人服務處理。再次感謝各位的支持與喜愛。