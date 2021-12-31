小鐘（鐘昀呈）20年前以男團「咻比嘟嘩」出道，團體解散後朝綜藝界發展，並轉型為通告藝人和主持人，更以獨樹一格的搞笑風格走紅，近來上節目爆料某名嘴不僅會上酒店，甚至還有特殊性癖好，讓在場來賓議論紛紛。

小鐘在《小明星大跟班》透露與某談話性節目企劃相約打牌，從對方口中得知驚人八卦，就是某位男名嘴喜歡上酒店，飲酒作樂完後會約小姐出去，為了保險起見，兩人會一前一後進入旅館，接著爆料該名嘴有「特殊性癖好」，就是在辦事過程，會要求酒店小姐喊他的名字，才有辦法展現男性雄風，更會頻頻追問對方自己「厲不厲害」，希望藉此聽到女方誇獎他的床上功夫。

緊接著小鐘加碼爆料，兩人辦事完畢後，酒店小姐無法立刻下班，因為名嘴為了蒐集八大行業資料，要求對方必須留下來和他聊社會新聞相關事件，聊完之後才肯讓小姐離開，讓在場來賓直呼：「賺他的錢也太難了吧」，接著紛紛追問此人究竟是誰？對此，小鐘僅提示「很久很久才能看到他一次」。

小優爆料有偶像劇小鮮肉會傳私密照給剛認識的女生。（我愛小明星大跟班Youtube）

此外，小優也表示一名演過偶像劇的小鮮肉演員，不僅長相帥氣且身材極佳，未來前途備受看好，不過私下卻是參加每個局後，會跟所有女生要Line，回家後便開始私訊問罩杯，還會直接邀約泡溫泉，眼見約不出來，就會直接傳私密照給對方，讓在場來賓感嘆太不愛惜自身羽毛。