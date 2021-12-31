桃園市立圖書館2022年起採購玩具將導入融和遊戲認證標章，要適合視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮及親子遊玩。（桃園市立圖書館提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市立圖書館於12月30日召開館務會議，決議將玩具列入市圖重點推廣館藏項目，2022年起採購玩具將導入融和遊戲認證標章、增設玩具借閱服務館舍，並加強兒童玩具圖書館的服務內容。

市立圖書館表示， 全國首創的桃園市兒童玩具圖書館自4月4日開幕，除各類型玩具借用、展示、教學以及多樣玩具展覽，也提供了行動玩具車及二手玩具交換服務，更曾舉辦「邁入Metaverse時代，玩具之於我們的意義」座談會，因應最新趨勢，結集各領域專家、地方里民等，討論兒玩館未來的發展方向。

市圖指出，考量座談會中的建議與各界期待，在館務會議時修正玩具館藏策略，2022年起採購玩具將導入融和遊戲認證標章，要適合視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮及親子遊玩，並增設玩具借閱服務館舍，正式將玩具列入市圖重點推廣項目。

市圖館長姚敦明解釋，初期將採購推廣通過樂齡及親子認證的玩具，在總圖及南北桃園擇一分館增設玩具館藏供民眾館內借閱，北桃園預計選於大竹分館、南桃園選於平鎮分館，同時也將安排行動玩具車讓有長輩、幼齡兒童的桃園在地家庭及團體，有更多處共享歡樂的無障礙玩具圖書角落。

市圖補充，兒玩館展覽區現在正展出《聖誕老人的行旅寶藏》特展，展期至2022年1月30日，另外2022年1月2日及1月15日更有特展系列教育活動。