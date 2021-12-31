30歲的李姓女子因腹部腫大悶痛、頻尿到醫院檢查，醫師診斷後發現女子有1個巨大腫瘤長在骨盆腔，延伸到肚臍的位置，經院內醫師討論各種手術方法比較優劣點後，決定採用達文西機械手臂具有多角度轉彎的手腕優點進行切除手術，成功取出16公分的子宮頸肌瘤 。

部立桃園醫院婦產科醫師劉政賢表示，李女本身微胖，因此肚子凸出仍以為是肥胖，沒覺察腫瘤的存在，直到症狀出現檢查才發現，但由於腫瘤過大應剖腹取出，不過李女害怕剖腹取出腫瘤傷口過大，會疼痛、復原期長且傷口不美觀，轉到桃園醫院尋求第2意見。

劉政賢說，經超音波檢查骨盆腔內有一均質界線分明的腫瘤，測量起來是約16公分的子宮肌瘤，在使用核磁共振檢查，排除其他可能，發現肌瘤是從子宮頸左側的地方長出來，附近有特別多的血管和輸尿管、膀胱等重要器官，討論各種手術方法比較優劣點後，決採用達文西機械手臂具有多角度轉彎的手腕優點來進行微創肌瘤切除手術。

劉政賢指出，達文西機械手臂有靈活的手腕、穩定清晰的畫面，手術視野更有局部放大的效果，在熟練醫師操作下，很多困難的手術角度透過它操作都能騰出空間、迎刃而解，特別適合困難的婦科手術，如巨大子宮肌瘤切除、子宮切除、骨盆重建手術、婦癌分期手術、輸卵管重接手術等。

李女在透過達文西機械手臂順利取出肌瘤後，如釋重負，頻尿、悶痛、垂墜的不適感也一掃而光，看到腹部只有幾個微小的傷口，對於手術結果也相當滿意。