不老騎士千歲團同騎夥伴中最年長的有83歲的貢丸伯陳秋林（右）、最年輕是11歲的曹宥勛（左）。（謝明俊攝）

不老騎士千歲團及另2個車隊百餘人31日會師苗栗高鐵站。（謝明俊攝）

後龍鎮小山車隊是由一群愛好自行車運動者所組成。（謝明俊攝）

不老騎士千歲團31日騎遊行程選在苗栗濱海綠光海風自行車道。（不老騎士團提供／謝明俊苗栗傳真）

年終最後一天，來自全國各地不老騎士千歲團成員百餘人，會師苗栗高鐵站，其中最年長的是來自苗栗縣後龍鎮的貢丸伯陳秋林，高齡已經83歲，最小的曹宥勛只有11歲，車隊特別挑選苗栗海濱綠光自行車道為主要騎乘路線，期望帶動騎車風潮，帶來優質健康休閒生活。

不老騎士千歲團是在2018年成立，團員涵括各縣市共有2百多人，是一群熱愛自行車活動的夥伴，組團理念以「找老伴，騎健康，尋歡樂，共扶持」的慢活態度，來帶動快樂騎車風氣，享受自行車帶來的優質健康休閒生活！

不老騎士千歲團長洪進子自從5年前從台中遷居通霄城南茄苳窩後，經常組不老騎士千歲團悠遊苗栗縣「三縱六橫」自行車道。月前，組團騎遊通霄馬家莊蒜香藤時，巧遇後龍鎮小山車隊領隊吳毓桂，有感於不老騎士千歲團苗栗成員只有三人，殷盼吳毓桂能組隊共襄盛舉，以壯大苗栗單車旅遊樂趣！

小山車隊一向熱衷推動單車旅遊活動，響應結合不老騎士團，決定在年終最後一天，舉行不老騎士千歲團跨年南北大會師。

昨天一早，來自全國11縣市的不老騎士、台北銀髮族777車隊以及苗栗在地小山車隊共百餘人，先後搭乘高鐵等不同交通工具，攜帶個人自行車抵達苗栗高鐵站，其中年紀最長的是83歲的後龍鎮貢丸伯陳秋林，年紀最小的是來自台中的曹宥勛只有11歲，車齡已有2年，經常跟著愛好騎自行車的父親四處騎遊。

這次大會師騎遊行程，全程46公里，選擇濱海的綠光海風自行車道為主要路線，往南抵達通霄鎮拱天宮後折返。全程道路坡度起伏小，適合全家大小出遊，讓所有車友盡情享受綠光海風悠然自得景致。