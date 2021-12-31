鑑於元旦連續假期及農曆春節將近，尾牙宴飲及餐敘機會多，桃園市大園警分局特別派員前往轄內餐廳、小吃店等場所舉牌宣導，提醒業者及民眾「酒後不開車」的觀念，以確保交通安全。

大園警分局表示，近期發生多起社會矚目的酒駕肇事案件，為遏止酒後駕車歪風，警方除持續加強規劃取締酒駕勤務外，同時派員前往轄內提供酒精飲料的場所及餐廳，向民眾宣導切勿酒駕，並呼籲業者在營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫計程車」等標示，提醒民眾養成酒後改搭計程車或找代駕的習慣。

警方表示，酒駕肇事害人害己，近年來雖透過修法提高酒駕刑責，但仍有部分民眾心存僥倖，導致造成無法挽回的遺憾，為此警方透過「執法」、「宣導」等方式雙管齊下，希望讓「酒後不開車」的觀念深入民眾的內心，以減少酒駕案件的發生。

警方呼籲，歲末年終之際尾牙宴飲及餐敘機會多，民眾外出宴飲除應做好自身防疫工作外，更應落實喝酒不開車，酒後改搭計程車、找代駕或指定無飲酒同伴駕駛，警方也強調，各項治安交通工作無假期，請民眾勿心存僥倖、以身試法。

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