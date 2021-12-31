購買高鐵票有許多辦法，有女網友表示，自己都是用高鐵App購票，或是使用自動售票機，但她發現還是有非常多人會選擇到櫃檯買票，讓她相當不解，有網友解釋，排櫃台有可能是要退換票、挑選位置以及購買優惠票。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，現在購買高鐵票，只要下載高鐵App，就可以直接購買，進站前也不用取票，點開QR Code掃一下就能搭車，除此之外，高鐵車站也有自動售票機可以操作，不僅沒什麼人排隊，還提供不同的付款方式，非常方便。

但她不解的是，每次到高鐵站，都會是有一堆人去櫃台買票，尖峰時段的排隊人潮更是驚人，且除了長輩之外，絕大部分都是年輕人在排隊，讓她相當驚訝，「難到櫃檯買比較便宜嗎」。

對此，不少網友解釋，如果有需要退換票、挑選座位，或是購買優惠票，就必須排櫃台，「大部分都是要換票的」、「退換票比起自己操作，問櫃檯通常最快」、「有想坐的位子可以問櫃檯」、「我之前帶寶寶想坐5號車廂，跟台鐵親子車廂一樣，就要排隊去櫃檯換才行」、「優惠票只能跑櫃檯」。

根據高鐵規定，若要變更車票、挑選特定座位都要臨櫃，若是購買敬老或愛心票，因為需要出示身份證或身心障礙證明，也需到櫃檯辦理。