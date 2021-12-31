國民黨桃園市議員黃敬平。(中時資料照，蔡依珍攝)

針對備役少將于北辰今在臉書宣布退出國民黨一事，國民黨桃園市議員黃敬平稱，許多媒體朋友都在關心，並詢問他此事，根據自己的瞭解及查證的結果，他有3重點要做說明。

黃敬平今在臉書發文表示，首先，國民黨桃園市黨部於10月底至11月初曾經收到了于北辰郵寄的退黨聲明書，當時國民黨主席甫改選結束，黨中央有不同的想法，擔心外界會有過度聯想，誤以為是針對新任黨主席，所以希望地方市黨部能再跟于北辰溝通，因此，市黨部主委邱奕勝、市黨部書記長李祐銘先後跟于北辰本人慰留及跟于北辰的太太溝通，期盼于將軍能打消退意。從10月底、11月初事發迄今，原以為此事已冷卻下來，于北辰的退黨聲明書目前還在桃園市地方黨部，市黨部未再做任何動作處理此事。

其次，黃敬平稱，于北辰去年跟黃復興黨部撕破臉後，後來于北辰就主動將其黨籍從黃國園黨部（桃園市黃復興黨部）轉移至桃園市地方黨部，國民黨從中央黨部至桃園市地方黨部，從來就沒有對于北辰做出任何停權等黨紀處分，這是不實的謠言。相反地，國民黨桃園市黨部曾接到許多黨員、支持者打電話到地方黨部抗議，要求地方黨部應該要處理于北辰不斷在上綠媒的政論節目上強烈批判國民黨一事，但是國民黨桃園市地方黨部的作法，仍是採取一貫「冷處理」的方式不主動觸碰處理此事，同時也從沒再找過于北辰，或給于北辰造成任何的壓力。

黃敬平文末表示，于北辰事隔兩個月，主動在網路上宣佈退出國民黨一事，地方黨部會完全尊重于北辰、完全尊重中央黨部處理。