立陶宛不顧與北京關係僵化，和台灣互設辦事處，堅持與台灣的友誼，惹得大陸也以連番措施回擊。對此，我駐葡萄牙代表處於臉書秀出一張照片，顯示來自立陶宛的「友誼礦泉水」有漏標一個「隱藏成分」，這成分就是「100%的民主（Democracya 100%）」。不過，有眼尖網友一眼看穿：這後製的吧。

我駐葡萄牙代表處周三（29日）於臉書專頁「Taiwan em Portugal」發文，稱台立「友誼礦泉水」不僅印有雙方國旗，國旗底下還印有「friendship」，表明雙方堅定的友情。

不僅如此，我駐葡萄牙代表處還稱在「友誼礦泉水」發現一個「隱藏成分」，而這成分也沒有標記在營養成分上面，因此我駐葡萄牙代表處十分貼心的後製補上，「友誼礦泉水」的隱藏成分就是「100%的民主（Democracya 100%）」。

但據了解這只是我駐葡萄牙代表處後製的梗圖，底下網友紛紛也回應表示，「立陶宛真的很會」、「看到亮點，昨天才剛下單立陶宛的巧克力」、；也有網友直接戳破真相，「這後製的吧」。