全台首批「高齡金融規劃顧問師」出爐！信託公會理事長雷仲達表示，「高齡金融規劃顧問師」認證課程在2021年4月開辦後報名情況非常踴躍，首期就破千人，首期測驗共計1115人報名，到考人數1086人，到考率達97％，顯現首期學員們對這次資格測驗的重視；而合格人數為607人，合格率55.89％，顯示題目靈活，適當考出學員們對課程內容的理解程度。

雷仲達表示，今年一推出「高齡金融規劃顧問師」認證課程後，除各家信託業主管們主動報名參訓外，其他金融業例如銀行、保險、證券從業人員也派出菁英參與，此外與長照服務有關的長照人員、社工、律師、藥師等跨領域人員也報名參加。

雷仲達表示，如同金管會主委黃天牧在課程始業式親赴現場勉勵學員所指出，「高齡金融規劃顧問師」是未來很有潛力的一張證照，面對高齡化時代，客戶在變、需求也在變，從業人員應該要學習相關的專業知識，完成後除了可提升職場競爭力，亦可為自己和家人做出好的建議，期待學員未來不僅是取得一張有價值的證照，更要秉持愛心跟關懷讓台灣能順利面對高齡化的社會。

雷仲達表示，信託公會推動「高齡金融規劃顧問師」認證制度是培訓信託從業人員、長照產業相關的從業人員及與服務高齡相關的專業人員能具備照護高齡者所需的完整觀念，本項證照委由研訓院執行共九系列、72小時的課程，師資除延請具備信託實務的專業人士介紹信託制度、信託課稅、高齡金融相關商品與安養信託契約重要內容外，也請到對長照政策與實務熟稔的學者專家設計課程，內容涵蓋高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，目前顧問師的課程也正持續招生進行中，透過每年兩次測驗，通過測驗的學員無論原本是金融從業人員出身，或是法律、長照醫療專業出身，都可從自身專業出發，將信託規劃納入對高齡族群的服務中，達到能與高齡者對談、瞭解高齡者需求，進而能對高齡者提出適切財產、安養規劃方向的認證制度目標。

此外，高齡金融規劃顧問師的學習也不只完成九系列的訓練課程而已，未來每三年也還有在職訓練，並研議進階證照，讓取得顧問師資格的學員能持續精進法規與實務，同時透過參與在職訓練課程的機會，也可與其他顧問師學員與師資交流互動，交換服務客戶的經驗。