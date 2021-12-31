女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，IG有近90萬追蹤人數，她也時常和粉絲分享美照，日前她再度曬出一張辣照，露出一雙大長腿和腿根，立刻引來大批老司機朝聖，不到一天時間就累積2.3萬人按讚。

林莎日前在IG上傳一張照片，只見她穿著寬鬆的米色針織上衣，坐在以上將雙腿縮起，不僅讓纖細長腿一覽無遺，白嫩腿根更是從衣襬洩出，全被看光光，林莎一雙大眼電翻一票粉絲。

林莎也在文中說道：「最近的忙碌讓我昨晚又直接在沙發上睡著（妝都沒卸⋯），還好明天可以調整一下步伐，開開心心準備迎接2022啦」，字裡行間藏不住迎來2022年的喜悅，貼文一出立刻引來大批粉絲朝聖。

不少網友紛紛直呼，「預祝新年快樂」、「太美了」、「新年快樂，太美了！」、「林莎好美啦」、「辣個腿跟鞋子好美」、「一起迎接新年」、「漂亮寳貝，又是新的一年開始，新年新希望，新年快樂」、「林莎妹妹妳超漂亮、超美的、超可愛」、「超美的，林莎超氣質」、「林莎好美」。