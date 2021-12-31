今（31）日是2021年的最後一天，商用不動產市場再度急拉尾盤，爆出桃園廠房以21.6億元整棟成交的喜訊，台光電子材料公司買下桃園大園的整棟工業廠房，為工業地產市場再開紅盤。

商用不動產於今年年末最後一日，傳出重大交易消息。

據公開資訊觀測站重大訊息發佈，台光電子材料股份有限公司於今(12月31)日公告，以21.6億元，購置位於桃園市大園區總計約8845.7坪的工業土地，及其地上建物5063坪，換算交易價格約為每坪24.42萬元。

至於賣家，為德昌皮革製品公司。

電子科技業今年依然接單暢旺加上台灣疫情相對穩定，使產業動能持續擴張，其中自用型投資人對工業地產需求強烈。

促成本案交易的世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒今天表示：「北部工業土地購地成本居高不下，但在缺乏供給且企業主對於大型工業土地之需求強勁的情況下，本案對投資人而言，是非常難得的投資機會，此外投資人也希望就近服務客戶，縮短產品交期，以滿足客戶在地化供應鏈需求整合。

朱幸兒表示，世邦魏理仕預期，未來數季趨勢，在自用型投資人包含製造業、物流業者以及資訊中心(Data Center)的持續加碼之下，台灣工業地產市場的買賣動能將維持穩定成長。

根據CBRE 世邦魏理仕於2021年12月稍早發佈2021年不動產投資市場年終回顧暨展望顯示，在全球疫情反覆、景氣復甦充滿不確定性之下，台灣經濟連兩年逆勢成長，而不動產投資市場也呈現大放異彩的景象。

世邦魏理仕統計，截至12月21日最新數據顯示，2021全年台灣大型不動產交易金額達4256億元（商用不動產交易金額1338億元，土地交易金額2918億元），創下CBRE自2003年有紀錄以來的歷史新高，且為連續兩年衝破四千億大關。

工業地產方面，包括工業區土地、廠房、廠辦及倉儲物流等不動產類別，（截至12月21日）總計今年成交金額高達1490億，年增率為25%。