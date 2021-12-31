茶業改良場總場今年推出「茶葉DNA」檢測法，用科學方法精準檢測茶葉產地準確度高達98％，讓越南和大陸等境外茶無所遁形，阿里山冬季高海拔優良茶比賽今年也導入檢測法，確保比賽公正，茶農也認為此舉對未來銷售台灣茶有幫助。

茶商以境外的便宜茶葉混充阿里山茶過去就時有所聞，但過去沒有科學方法檢驗，茶農跟消費者也無可奈何。茶改場副廠長邱垂豐說，過往茶葉因品種、施肥或用藥都大同小異，難分辨產地或來源，茶改場研發「多重元素分析」檢測法，擷取茶葉內稀有元素，例如，稀有元素如鈽僅分佈於越南，可從茶葉中檢測出，藉此分別茶葉產地。

梅山鄉王鼎茶園負責人王宏誠說，若能檢驗出產地，中間商無法再魚目混珠，相信會以更高價或更大量比例收購台灣茶，未來有助農民行銷台灣茶。阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，過去有幾年陸客多時，部分茶商為牟取暴利，以境外茶冒充台灣茶銷售，讓阿里山茶名聲多少受影響，這幾年阿里山茶銷售漸漸回歸本位，茶改場以科學方法防堵境外茶對茶農是正面的，保護本土茶農不讓不肖商人魚目混珠傷害。

嘉義縣長翁章梁指出，茶農間透過比賽相互比較，農會也藉此輔導茶農掌控食安，阿里山茶葉名揚國內外，希望透過茶葉DNA檢測法共同保護茶產業，在大家共同的努力下，相信嘉義高經濟茶產業一定會越來越好。

阿里山冬季高海拔優良茶比賽今年已邁入第12屆，今天上午在阿里山國家風景管理區前舉辦頒獎典禮，今年清心烏龍組共539組參賽者，由瑞峰大窯製茶廠葉旭清奪特等獎；金萱組共229參賽者，由茶農簡琦清奪特等獎。