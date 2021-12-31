任職於聯發科技公司的林姓男子去年與黃姓妻子分居後，因與同公司的郭姓女子過從甚密，遭黃女舉證並提出損害賠償訴訟，新竹地方法院日前判林、郭2人侵犯配偶權，須黃女40萬元，但2人不服提起上訴，法院審理後，再度確認林、郭2人侵害配偶權屬實並駁回。

判決書指出，擔任工程師的林男、與在另間科技公司從事行政職的黃女在2011年結婚，婚後育有2名未成年子女，林男去年1、3月間向黃女提出離婚未果，4月即在外租屋形同分居。

而黃女掌握相關事證，發現林男與同樣擔任工程師的郭女，在去年7、8月間，出入彼此租屋處甚至過夜，還一起去醫美診所，坐姿親暱且隔空飛吻，並被拍下在地瓜攤前，林男數次碰觸郭女腰部，而郭女仍神色自然並未抗拒，黃女因此提告，主張兩人侵害她的配偶權。

新竹地方法院當時審理，確認林、郭2人的舉止已逾越一般社交行為，且郭女在明知林男仍有婚姻關係的狀態下，與林過從甚密，並依據3方薪資條件，判林與郭須賠償黃女40萬元。

但林、郭不服判決而提起上訴，林男指稱，他與黃女婚姻不睦在前，且雙方就生活習慣、子女教養早有摩擦，他因遭黃女霸凌而罹患輕度憂鬱症、睡眠障礙，須親友陪伴以紓解情緒，因此常與郭女聊天，過夜也是因聊天太晚才留宿，強調2人並未同居、沒有逾越一般社交行為。

法院認為，林男持有郭女住處感應磁卡可自由進出，且肢體碰觸、過夜等證據，已逾越一般社交行為，林男多次表示他與黃女婚姻破裂在前，法院認定，即使屬實也不等於林男即可在外與郭女發生不正當交友關係。

判決書內亦指出，林男為人夫、人父，無論基於社會基本道德要求、考量一般社會觀感，可能造成的衝擊，仍未與異性友人保持自制，而郭女亦明知林男已婚，卻不避嫌單獨相處、過夜，若非關係緊密，又怎麼會主動提供租屋磁扣，供其自由進出？

法院根據黃女2019年度薪資41.3萬、林男同年所得217.1萬、郭女收入157.3萬，審酌林、郭的侵害行為及學歷、工作、經濟等，認為黃女請求的精神撫慰金以40萬元為適當，駁回林、郭2人的上訴。