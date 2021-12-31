社會上最吃香的，莫過於那些能說會道、口吐蓮花的人，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，無論在日常生活中或是職場，與他們相處總讓人覺得如沐春風、心曠神怡，只因為他們有一張巧嘴能征服人心。

▍獅子座

獅子座先天就有王者氣勢，往往讓人覺得太過高傲，但實際相處後會發現，他們和善又好相處，加上能力卓越且態度誠懇，具備服眾的品德和才能，掌握一定的話語權。極具勝負心的獅子座只要確立目標，就會努力爭取，並且勇於推銷自己，所以比別人擁有更多出頭的機會。

▍雙子座

雙子座伶牙俐齒、反應機警，就算沒特別的一技之長，光是做銷售、業務這類需要靠嘴吃飯的工作，就能吃穿不愁。除此之外，雙子座的適應力不容小覷，不管到什麼樣的環境，都能夠迅速融入其中，社交天賦很強，情商也相當高，任何環境都能夠如魚得水，很快的和人打成一片。

▍天秤座

天秤座與人為善，加上個性低調不張揚，待人處事也十分圓滑，從來不會針對誰或是得罪誰，因此人緣很好。而天秤座的好人緣對其事業和生活都有著非常大的幫助，他們堅信，人脈就是錢脈，所以很樂於交朋友，一張巧嘴總能讓對方如沐春風，雙方相處愉快。