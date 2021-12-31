隨著今年航運業大豐收，長榮海運30日給出超乎行情的40個月年終獎金，羨煞在疫情苦撐的各行各業，這也對同為貨櫃三雄的陽明、萬海在年終大紅包發放予極大壓力，如今有員工向媒體投訴，萬海目前年終獎金還沒公布，每年年中發放的紅利獎金卻先縮水。

據《工商》報導，陽明年終預計要等到年度結算後，2022年第一次董事會約在3、4月決定後，再提到股東會報告。陽明2021年前三季獲利1,099億元、EPS達32.73元，全年獲利上看1,500億元，高居運輸類股獲利王，按照1～5％提撥，員工紅利估計達15~75億元。

萬海年終一般在農曆過年前發放，光是2020年就獲利113億元，傳出年終預計在2~8個月，2021年獲利更是有機會達到千億關卡，年終與紅利獎金有機會三級跳。

不過，據《ETtoday》報導指出，有員工向媒體投訴，甚至在年終獎金還未出爐前，傳出萬海今年股東會通過修改公司章程為公司資金規劃彈性所需，將提撥員工酬勞及分派股利最低成數，從1%降至0.6%，董監不變，疑為紅利縮水。

事實上，今年7月《財訊》就報導該次修章案，有員工就指出，僅以「考量本公司中長期發展及財務規畫⋯並為本公司資金規畫彈性所需…」為由，就要變更員工權益，但絕大多數同仁都不知情，眼看著公司獲利賺飽飽，卻要面對降艙等的待遇。當時萬海指出，公司不便回應，要等7月20日修章案通過後，才能確定新的員工薪酬會怎麼分配。

面對再有員工提及此案，萬海則是回應，公司長期照顧員工，目前年終獎金還在規劃，本次員工紅利調整，主要是配合其他獎勵福利措施，也希望推出更完整的措施照顧海內外員工。

萬海也透露，近期台灣員工福利也有加碼措施，包括新進人員起薪在2021年調至月薪4.6萬元，生育補助也調高至每胎6萬元，另加碼0至3歲子女養育金每名每年2萬元，原本就有的旅遊補助每人每年1.5萬元，再加碼1萬元國內旅遊補助。