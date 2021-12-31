中油宣布111年1月份國內天然氣價格調整方案。因國際天然氣市場價格上揚，進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10％，其他用戶不調整，自111年1月1日零時起實施。