中油宣布111年1月份國內天然氣價格調整方案。因國際天然氣市場價格上揚，進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10％，其他用戶不調整，自111年1月1日零時起實施。

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