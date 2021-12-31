再過幾個小時就是2022年！清水孟國際塔羅小孟老師指出生肖龍、鼠、狗、兔以及星座牡羊座、天蠍座、雙魚座、射手座的人，在2022年偏財運相當驚人，買彩券的中獎機率超高，有機會一夜致富。

2022年偏財運最好的生肖：

TOP 4生肖龍

2022年屬龍的人財富能量旺到爆表，幸運色為粉紅色，也是桃花的顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

TOP 3生肖鼠

屬老鼠的人2022年偏財宮位非常旺盛，財氣能不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫大門讓錢財不斷噴發。

TOP 2生肖狗

屬狗的人2022年財星進入偏財宮，可以讓家人幫忙下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，便能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

TOP 1生肖兔

屬兔的人投資運佳，2022年幸運色為紅色，買彩票前打開手機觀看火紅色的火燄再去下注，藉由紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺屬兔人的財氣。

2022年偏財運最好的星座：

TOP 4牡羊座

木星順行落在牡羊座的命宮，牡羊座運勢攀升，機會亨通，財氣飽滿。不過要小心7月木星逆行，容易財來財去，要記得存錢。牡羊座的人購買彩券前2～3小時，可以準備3公克的粗鹽，用小布袋或紅包裝好，放在口袋或皮夾中，淨化自身磁場再前往購買威力彩，有助於買彩券時的氣場，提高中獎機率。

TOP 3天蠍座

上半年木星進入天蠍座的偏財宮，木星代表貴氣好運，能得家人的運氣。天蠍座的朋友，不妨跟家人一起合資，有多大買多大，頭獎進口袋，先觀察彩券行附近商家，若設有銀行或銀樓的最適合了。可先到附近的銀行走走，因為容易吸銀樓或銀行的財氣，幫助自己提升財運，接著再直接走進彩券，有助於提高中獎率。

TOP 2雙魚座

上半年木星分別落在雙魚座的命宮，建議雙魚座的朋友多找身邊的好朋友合夥來投資彩券，因為此時最適合借朋友的好運，借力使力不費力，增加財運購買力，接下來就運用宇宙自然法則，觀想著自己本來就會中獎，然後就盡量不要一直掛念這些彩券，接下來就等待開獎日即可，有機會得到宇宙送你的大獎。

TOP 1射手座

射手座木星入偏財宮位，木星五行屬木，可以點香火助運，建議您若想要獲得金錢好運，可以到家附近的土地公廟裡點三柱香祭拜一下，將想要買彩劵的錢給土地公拜完後，將錢放到皮夾裡，再前去彩券行購買彩劵，可以提升整體財氣，說不定有爆富的機會。