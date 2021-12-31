效力日職阪神虎隊的台灣左投陳偉殷本季受到左肩傷勢困擾，目前正在美國積極復健的他坦言，因傷無法為球隊貢獻很失望，但目前傷勢狀況順利往好的方向進行，盼在新球季能夠健康，為球隊做出更多貢獻，並挑戰美日職通算百勝。

陳偉殷去年球季末重返日職，加入千葉羅德隊，今年則是與阪神虎簽下2年合約，4月29日首度在一軍先發登板，面對老東家中日龍隊奪下暌違近10年的日職勝投。

但陳偉殷在6月於二軍出賽時，僅投10球就因左肩不適退場，之後就沒有任何出賽紀錄，球季結束後他也回到美國積極復健、訓練。

陳偉殷近日接受日媒Daily採訪時表示，今年球季沒能為球隊貢獻是最大的遺憾，整個球季都處在受傷的狀態，感到非常失望。目前正在美國進行訓練的他，也透露目前的復健進度十分順利，「現在都朝著正確的方向進行，希望盡快治療並強化受傷的部位。」

雖然今年球季幾乎都在受傷中度過，但陳偉殷待在二軍的時間也與年輕球員分享自身經歷，用另一個方式為球隊做出貢獻。明年球季是陳偉殷與阪神虎合約最後1年，他也希望自己能夠健康出賽，挑戰美日職通算百勝目標。

目前陳偉殷美日職生涯共累積96勝，只差4勝就能達成生涯里程碑，他說：「希望在整季都能健康的狀況下，盡我最大的努力為球隊做更多貢獻。」