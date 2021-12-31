台中跨年晚會已成為全國盛會，吸引各地民眾同歡，31日首度移師水湳經貿園區中央公園，長達6小時精彩演出「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，一早很多民眾不畏寒風排隊進場，搶先欣賞歌手彩排，市府還將在跨年倒數後，施放三分鐘的煙火，共有50種以上花色，編排超過80種的組合變化，呼應今年「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年主題，喜迎2020年。

台中市警察局第六分局因應西屯水湳中央公園舉辦跨年晚會，警力嚴陣以待，交通秩序良好，中央公園規畫道路寬廣，民眾依序排隊進場。

由於去年受疫情影響，跨年晚會改為線上播年，很多民眾「悶」了一年，期待跨年晚會，水湳中央公園主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由本土天團玖壹壹動感開場演出。

跨年倒數前Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，跨年後頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸；另外有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、te壞特、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，長達6小時不間斷的精彩演出，與民眾一同迎向2022年。

今年跨年會場位於水湳中央公園凱旋路及凱旋七路交叉口，活動現場將湧入非常多民眾，請大家多多利用大眾交通工具前往，避免塞車之苦。跨年設置4條接駁路線，包括捷運市府站、台鐵松竹站、秋紅谷站及北水湳轉運站等，相關路線上的公車、捷運及火車也將配合活動延後收班。