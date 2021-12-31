我外交部日前指控，稱台灣與尼加拉瓜斷交後，尼國「侵佔」台灣的「外交財產」，將就此事提起「國際訴訟」，還批評說大陸方面是聯合尼加拉瓜來「搶奪財產」，「蠻橫非法」。大陸外交部發言人趙立堅今天（31日）在例行記者會上駁斥，台灣當局的說法是一場騙局，不會得逞。
趙立堅表示，他此前已經就相關問題闡述過中方的立場。他想強調的是，台灣當局試圖利用轉贈中國國家財產達到不可告人的目的，這種伎倆是非法的、無效的。
趙立堅表示，台灣當局鼓譟的所謂「國際訴訟」不僅毫無法律依據，更是一場徹頭徹尾的騙局，絕不會得逞。
我外交部日前指控，稱台灣與尼加拉瓜斷交後，尼國「侵佔」台灣的「外交財產」，將就此事提起「國際訴訟」，還批評說大陸方面是聯合尼加拉瓜來「搶奪財產」，「蠻橫非法」。大陸外交部發言人趙立堅今天（31日）在例行記者會上駁斥，台灣當局的說法是一場騙局，不會得逞。
趙立堅表示，他此前已經就相關問題闡述過中方的立場。他想強調的是，台灣當局試圖利用轉贈中國國家財產達到不可告人的目的，這種伎倆是非法的、無效的。
趙立堅表示，台灣當局鼓譟的所謂「國際訴訟」不僅毫無法律依據，更是一場徹頭徹尾的騙局，絕不會得逞。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。