彰化縣歷史建築社頭泰安岩，歷經3年建築修復已竣工，廟方12月31日上午先行辦理入火安座儀式。（吳敏菁攝）

彰化縣歷史建築社頭泰安岩，歷經3年建築修復已竣工，廟方12月31日上午先行辦理入火安座儀式。（吳敏菁攝）

彰化縣歷史建築社頭泰安岩近200多年歷史，投入2200萬元修復，再加641萬元彩繪，歷經3年，建築修復已竣工，廟方12月31日上午先行辦理入火安座儀式，讓觀音菩薩神尊入住新厝，延續歷史文化價值及時代意義，也讓社頭再添一處文化觀光的新亮點。

泰安岩昨天辦理入火安座儀式，縣長王惠美、泰安岩主委張聰標等人與會團拜，前內政部長余政憲也代表總統蔡英文前來致贈匾「慈雨廣被」。

泰安岩建立於1834年，2012年登錄為彰化縣歷史建築，2018年獲文化部補助、2019年開工，文化部補助1870萬元整、縣府編列配合款220萬元，泰安岩管理委員會編列110萬元，針對建築主體進行修復。

2021年再爭取文化部文化資產局核定經費共641萬元辦理彩繪修復，目前僅有部分彩繪尚未完成，明年不適合入火安座，廟方決定今天最後一天，辦理入火安座儀式。

縣長王惠美表示，廟方非常努力整合旁邊的土地，期盼未來環境整理好後，將會變成一處重要的文化資產，並結合附近的月眉池、同仁社等，以及觀光工廠和芭樂、織襪等特色產業，未來社頭觀光更風光。

泰安岩主委張聰標表示，泰安岩又稱觀音廟，是信仰和活動中心，更保有古建築風貌，具有歷史文化價值和時代意義。入火安座後，1月2日辦「普場」及「普宴」，1月9日辦理「福宴」，歡迎來參觀、拜拜。

文化局指出，這次修復主要係針對建築主體屋面屋脊、壁體、地坪、門窗、木構件等，考量彩繪施作屬專業傳統技術，已委託國立雲林科技大學辦理第2階段彩繪調查規劃及施作，期許2022年彩繪施作完成後，泰安岩整體風貌更為亮麗，成為社頭鄉的文化觀光地標。