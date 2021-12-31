頭份市永貞宮2021年寒冬送暖活動，31日在永貞宮活動中心舉行。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮2021年寒冬送暖活動，31日在永貞宮活動中心舉行，主委張淑芬（左二）親自發送慰助金給弱勢民眾。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮2021年寒冬送暖活動，31日在永貞宮活動中心舉行，主委張淑芬（左二）親自發送慰助金給弱勢民眾。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮長期關懷中港溪弱勢家庭，每逢過年及中元普渡，都會舉辦致送民生物資及慰助金活動，今年的寒冬送暖以三灣鄉、頭份市及造橋鄉等地區592個中低收入戶為對象，並從30日開始分區發送，今年是以發送慰助金方式，每戶1千元，期望讓弱勢家庭都能感受社會溫暖。

頭份市永貞宮是頭份市內首個由客家鄉親所成立的媽祖廟，長年下來經常舉行各項慈善送暖活動，照顧中港溪區域弱勢族群，包括每年中元普渡，發動信眾捐出普渡物質送給弱勢家庭、舉行法會替鄉里消災解厄。月前，更由主委張淑芬帶頭捐助頭份市尖山國小足球隊及田徑隊全體小選手們，一人一雙專業的球鞋及跑鞋，關懷鄉里老幼不遺於力。

過去，永貞宮每逢歲末寒冬都是募集購買民生物資，發送給三灣鄉、頭份市、造橋鄉等三個地區的低收入、中低收入戶，張淑芬接任主委後，考量到購買搬運民生物資需費去龐大人力，受贈家庭搬運也相當費工夫，並且所贈物資不見到合乎被贈家庭所使用，因此，決定改採發放慰助金方式，讓受贈家庭可以自行決定採購所需物品。

今年寒冬送暖活動，首先在30日登場，永貞宮管委會幹部前往三灣鄉公所前辦理發放慰助金，三灣鄉長溫志強也到場感謝永貞宮熱心助貧，三灣鄉共發放46戶弱勢家庭慰助金。

從31日起至明年元月8日止，發放頭份市及造橋鄉的弱勢家庭慰助金，共有546戶，總計今年發放592戶，總金額592，000元，31日上午，張淑芬率領永貞宮團隊在永貞宮活動中心發送送慰助金，未能到場領取的家庭可以擇期逕至永貞宮服務處領取。