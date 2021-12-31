台中捷運綠線於今年4月25日正式通車後，31日遇到第一次跨年活動，考驗疏運人潮，今年跨年開唱移師水湳中央公園，一早就湧入人潮，新聞局表示，跨年晚會將於晚上7時開始，呼籲民眾搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，再轉乘免費接駁車至會場。

新聞局表示，要來參加「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，搭乘高鐵來的民眾，可以轉乘捷運到捷運市政府站搭乘接駁車前往會場；搭乘台鐵的民眾，可以在松竹站下車轉搭接駁車；搭乘國道客運或台灣大道沿線公車的民眾，可以在朝富路及市政北七路的路口搭乘秋紅谷線接駁車前往會場參加活動。

迎向嶄新2022！台中市跨年晚會今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題。（資料照／盧金足攝）

市府規畫4條免費接駁車路線，分別為秋紅谷線、市政府線、松竹線及北水湳線，各接駁站往會場的發車時間為31日晚間5時至11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車，此次也是中捷綠線通車後第一次跨年活動，歡迎搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，再轉乘免費接駁車至會場。