為協助懷孕移工，勵馨基金會近日啟動「外國籍婦幼諮詢服務中心」提供多語及跨專業的整合性服務，提供法令規定、轉換工作、個案評估及心理支持等服務，協助移工本人，或與伴侶共同討論生育抉擇，達成最適決定，若有需求者，也會提供安置服務，連結醫療院所，協助外國籍待產婦女，並強化新生兒照護，盼與移工共同走過跨國婚孕之路，使其不因不理解法令或過度擔憂而選擇失聯。

剛到新雇主家不到兩個月的妮塔，原本就與男友穩定交往中，規劃1.5年後返國結婚，但發現自己懷孕了，她與雇主一同諮詢勵馨社工，決定先回國待產，等男友休假返國時結婚，勵馨社工協助妮塔與雇主商量，因懷孕初期狀況不穩定，希望在可行範圍內，工作內容調整，並且約定工作最終日及由雇主協助送機返國等。

勵馨基金會於2009年接受勞動部勞動力發展署委託，開辦「1955諮詢保護專線」，2011年起投入移工安置服務工作，10年來，協助51位懷孕移工的工作轉換、身分證件、健康醫療、托育資源及返國安排等，並提供特殊身分的外國籍女性諮詢及資源協助服務。

勵馨基金會表示，移工身處異國的壓力，休閒生活的缺乏，以及避孕自主權觀念及性別平等意識較為薄弱，更讓某些女性移工陷入非預期懷孕的困境，與疾病感染風險。因此開設性自主權及防治課程，強化移工對於身體自主權的觀念，以及懷孕規劃的重要性之外，同步重視女性移工在個人自主權及生涯規劃上的覺察及培力，規劃多元主題的培力工作坊，透過線上及實體的專業課程及社區活動，持續經營印尼、菲律賓及越南等社群，提供正確資訊及友善對話，成為移工在台最堅實的夥伴，永續成長。