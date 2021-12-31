台北101跨年煙火新年大秀，是每年辭舊迎新的重頭戲，有鑑於疫後要跨境旅行都有困難，今年以「迎向美好未來」為主題，360秒煙火聲光秀分為4個章節，煙火總發數共計1.6萬發，還有全球首次展演的「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」，且融入台灣歌謠《桃花過渡》交響樂曲，台灣味十足。

今年仍由台灣鉅秀團隊打造新年大秀，第4度融入T-PAD燈網動畫，整合煙火、動畫、音樂、燈光，共1.6萬發的煙火，除延續去年獲好評的「360度立體特效輪狀煙火」，更創新設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」。

整體展演共分4個章節，包括第1章「克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來」，展演360度立體特效輪狀煙火；第2章「世界看見台灣文明，展翅國際舞台美好未來」，主要是絢爛七彩變色的煙火；第3章「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」，呈現高空愛心煙火之美；第4章「愛與希望、精彩綻放，一起迎向2022 美好未來」，以動態展翅煙火為壓軸。

台北101大樓自民國94年起，於每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，除了是台灣年度盛事，過去也曾獲美國「有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一，每年均獲國際媒體廣泛報導。而此次因疫情影響，台北101煙火表演因此成為少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，備受矚目。

台北101煙火秀長達6分鐘，還有首次展演的「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」。（台北101提供）

台北101全球首次展演「動態展翅煙火」（圖）、「高空愛心煙火」。（台北101提供）