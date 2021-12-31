台中逆倫碩士女弒父持續曝光黑歷史，兇嫌江女與男友在美國就讀全球頂尖的賓州大學華頓商學院，該學院校友有馬斯克、川普等人，江女取得碩士學位後欲攻讀博士，7年下來學費與生活費已破2500萬，全由父親一路支持，今年初因資金問題返台後還租下28000元的租屋並繼續啃老，疑似遭斷金援才痛下殺手。

整起事件發生在26日晚間，江女與男友因討不到錢，對父親滿腹怨言，當晚到父親任職的國小堵人，江父見狀還曾打電話告訴小女兒「姊姊又來了，我們談完會晚點回家」，但過程中再度爆發爭吵，男友一氣之下持榔頭猛敲江父頭部，江女則在旁觀看著爸爸死亡，事後兩人以機車運屍至山上棄置。

據《ETtoday》報導，江女在美國就讀賓州大學華頓商學院，依留學中心估算，該校一年學費約7萬美元，加上生活費約11萬6千美元，折合台幣約350萬，依江女在美國7年計算，總花費將近台幣2500萬；近年因為疫情美國物價飆漲、不少城市封城下造成留學生生活壓力倍增，江女疑似因此回台。

江女回台後，男友也伴隨一起，2人因遭家人拒絕返家居住，先是住在台中市區的5星級酒店一陣子，之後才在北屯區租下1間高檔大樓的2房公寓，房租就要28000元，所有花費疑似都是向父親索要；警方在29日逮捕江女與男友，2人遭羈押禁見，江女甚至向警方稱「要不到錢會得憂鬱症，當晚憂鬱症發作，所以才想殺人。」