陳立農新專輯《日心說The Heliocentrism》以星系宇宙主題為概念。（環球音樂提供）

環球音樂與傳奇星娛樂旗下歌手陳立農全新專輯《日心說The Heliocentrism》31日上線，以「日心說」的主題展開，向外發送專屬於他的溫暖正能量，更展現了「面向陽光，就會發光」的人生態度。在包括金曲歌王林俊傑、蕭煌奇、歌后蔡健雅及眾多金牌製作人的傾力相助下，融合了不同的曲風與主題，為陳立農量身打造出繽紛多彩的音樂面貌。

由金曲歌王林俊傑操刀的〈初心的向陽〉，旋律間充滿朝氣，搭配正能量的歌詞，鼓舞著新生代的青年們不忘初心，向陽前行；另一位金曲歌王蕭煌奇為農農打造〈舊厝的瓦斯爐〉，是農農唱給媽媽的一首歌，也是他首度挑戰演唱閩南語，不僅代表眾多異鄉遊子外出打拚的心情，也希望藉由這首歌，帶給所有為了夢想離鄉背井在外努力奮鬥的人，一個最深切溫暖的依靠和力量。

創作天后蔡健雅詞曲創作的〈重新選擇〉以當前社會現狀為創作背景，將沈重的文字轉化成輕巧的語調，恰如其分的展現了對未來充滿的美好希望；〈往幸福的路上〉是陳立農繼翻唱〈女孩〉後，再次演繹韋禮安的作品，不同於〈女孩〉的青春活潑，〈往幸福的路上〉則多了些少年的煩惱，韋禮安透露，「製作這首歌的過程，我知道他有在跟老師學唱歌，但他還在配唱之外，額外跟我約時間，特地請我教他如何詮釋這首歌曲，想要先預做準備。」大讚農農：「他是我第一個、可能也是唯一一個遇到願意這麼努力的歌手，他非常認真！」