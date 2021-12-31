新北市淡水警分局不敢大意，協調鑑識中心的防爆小組及警犬隊到場，確保活動現場安檢滴水不漏。（淡水警分局提供）

淡水跨河煙火將登場 警出動防爆小組、警犬隊

2021年最後一天！新北市政府今（31）日晚間在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」，淡水警分局不敢大意，協調鑑識中心的防爆小組及警犬隊到場，確保活動現場安檢滴水不漏。

淡水警分局表示，全台首場也是首見的跨河煙火，勢必吸引大批觀賞人潮，請刑事鑑識中心的防爆小組人員偵檢現場活動場地、周邊市集攤位等，防止可能有爆裂物危及民眾安全，另外也請新北市警局刑警大隊警犬隊的偵爆犬與警衛犬，配合霹靂小組人員執行偵爆及巡守等相關維安工作，確保活動現場安檢滴水不漏。

活動會場是禁止從事遙控無人機飛航活動，因此也會加強遙控無人機防處作為，以確保現場活動的安全；除了出動反無人機攔截槍，如發現非屬主辦單位的無人機，將立即指派專責人員對其實施干擾與搜尋，對於操作者予以勸導、制止，並依相關法令施以相關處置作為。

淡水警分局長黃南山表示，今年特別舉辦的首次「跨河煙火」，將吸引各地遊客前來朝聖，體驗新北市的熱情與歡樂；也呼籲民眾可多加利用大眾運輸工具參與活動，遵守各項交通規則與管制措施，遵循警方及義交人員的指揮疏導，避免造成道路壅塞與交通事故的發生，共同維護交通順暢與安全，讓大家都能夠開心出門，安全返家。