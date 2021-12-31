配合行政院環保署規範，台中市近年來開始建置空品感測器，至今布建數量已1411台、數量全台為最多，而為解決因廠牌不同導致的作業流程差異等問題，台中市環保局今年針對舊有感測器全面汰換，以通過資安認證的國產貨為主，減少對國外品牌的依賴。

環保局指出，為確實掌握台中市各行政區的空氣品質，尤其針對工業區及人口密集處空氣品質變化做第一時間偵測，市府從2017年開始建置空品感測器，2019年起更加快建置速度，2年內建置數量達900台，再加上原本設置的共有1411台。

環保局強調，空品感測器的體型小，容易受到環境影響而導致感測敏感度衰退，且不同機型的使用情況也有差異，為此，今年全面進行汰換老舊感測器作業，並配合行政院環保署推動感測器國產化的政策，優先採用已獲得資訊安全認證合格的空品感測器。

環保局指出，此款國產的新型感測器，今年獲得工研院技轉並開始大量生產，其具有粒徑篩選機制、可提升量測精準度，同時能大幅降低粉塵累積的情況，更兼具優異感測性能、低耗電、耐用性佳及維運方便等設計，獲得台灣精品獎肯定。

目前台中市空品感測器建置已涵蓋所有行政區，汰換通過資安認證的國產感測器，更能確保網路傳輸安全及數據品質。環保局長陳宏益表示，入冬後空氣品質容易受到氣候、地形等因素影響，且因擴散條件不佳，容易使得空氣中汙染物累積，民眾可多利用空氣網了解環境空品情況，並採取適當的防護措施。