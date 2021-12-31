一名44歲自美國抵香港的國泰航空機組人員，證實確診Omicron變種病毒。國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，近日共5名機組人員在返港後，醫學觀察期間對變種病毒Omicron檢測呈陽性反應，經調查後發現部分人違反公司指引，將面臨紀律處分，並就事件致歉，強調國泰會繼續與當局緊密合作，加強公共衛生保障。

黃文傑表示，國泰航空一直以維護顧客、員工和社區的安全和健康為優先。機組人員在疫情期間努力不懈運作航班，維持香港與世界各地的客貨運連繫。感謝他們的專業精神。

黃文傑指，近日國泰共有五名機組人員在執勤回港後的醫學監察期間，確診感染Omicron變種病毒。令人遺憾的是，經調查後發現若干有關員工嚴重違反相關規定，強調任何違反醫學監察規定的員工將會被紀律處分。

黃文傑續稱，有關人士的行為令人極度失望，亦損害多位機組人員所顯現的模範守規精神。國泰航空深切明白必須嚴格遵守香港和海外防疫措施的重要性，並為該些違反規定的個案所造成的不便深表歉意。國泰航空會繼續與運輸及房屋局和衛生當局緊密合作，加強保障香港的公共健康。

黃文傑提到，所有國泰航班均由已完全接種疫苗的機組人員執勤。所有機組人員均須接受頻密的檢測，今年以來在香港已接受逾210000次病毒檢測（包括每次執勤後的多次檢測）。為進一步保障香港的公眾健康，國泰航空要求所有合資格機組人員須接種第三劑2019冠狀病毒病疫苗，亦積極建議其他員工盡早接種第三劑疫苗。