啃老女兒夥同男友弒父棄屍案，張男運屍畫面中，江父遺體趴在機車車頭，右腳垂在地上，因此一路被磨到見骨。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

江姓女子（左），因向父親討錢不成，竟夥同34歲江姓男友（中），以榔頭擊殺父親，再以機車載著江父屍身，運往山區棄屍。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

擁有碩士學歷的台中市32歲江姓女子，因向父親討錢不成，竟夥同34歲江姓男友，以榔頭擊殺父親，再以機車載著江父屍身，運往山區棄屍，江父的好友曹先生31日轉述江母指出，江父辛苦賺錢供她在國外花用，她還這樣對待父親，最好判死刑。

曹先生指出從錄影帶中可看到，張男將江父的遺體趴載在機車上，運往山上棄屍，過程中遺體右腳還垂到地上，張男就這樣拖著，一路騎了3公里，江父的右腳踝因此一路被磨到見骨，遺體修復師說明情況時，聽到真的很難過。

曹先生表示媒體有推論的報導指出，江女所就讀的華頓商學院，每年學費加生活費約台幣348萬，7年下來至少要花2500萬元，是推算得太多了，但江父辛辛苦苦賺錢，省吃儉用供她在國外花用，她還這樣對待父親，實在可惡，尤其回來還租住一個月2萬8000元的高檔大樓，然後還來要錢；曹先生轉述江母說法：最好二人一定要判死刑，實在太可惡了。

曹先生說，江父與妻子育有二女一男，家裡住處這邊是住家也是一間小工廠，早年經營製作吸管、免洗餐具、糨糊的生意，但後來經濟不景氣，生意一落千丈，江父才去應徵保全，在國小當保全，再利用下班時，製作糨糊，但生意有一頓沒一頓的，江父就是這樣一點一滴，勉強擠出錢來供女兒出國讀書，沒想到女兒和他男友是這樣對待父親。