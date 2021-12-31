長榮海運周四（30日）發放年終獎金，40個月的年終羨煞一票網友，有內部員工曬出自己的入賬通知，獎金高達逾150萬元，卻在上傳到社群平台後，傳出該員工被記過懲處的消息，長榮海運今（31日）特別澄清，「30日的懲處案與年終獎金無關」。有網友在網上透露被懲處的真實原因，讓網友全部笑翻。

長榮海運豪擲鉅額年終，不少員工開心到上網分享這份喜悅，就有1名長榮員工翻拍自己的帳戶入帳通知，手機畫面中顯示「2021／12／30 07:20:17薪資獎金，金額為NT$1506298元」。之後就有疑為長榮員工出來爆料，稱該名網友被記大過懲處；針對此事，長榮海運今日出面澄清並無此事，稱30日的懲處案和年終獎金無關，特此澄清，也請媒體對於網路上不實消息務必要和公司求證，以免造成社會大眾的誤解。

從該名員工曬出的入帳通知可以發現，的確有拍到一小角公司電腦螢幕。（圖／網友提供）

有網友貼出公司內部信件，透露記過真實原因。（圖／翻攝PTT）

今日1名網友貼出1張螢幕截圖，透露被該長榮員工被懲處的主因，原因是「翻拍公司電腦螢幕畫面，轉載至社群軟體群組供友人瀏覽」，依據管理規則第十章第五條第三款之規定，予以懲處。

而從原圖來看，確實有拍到公司螢幕的一小角，讓不少網友笑翻，「翻拍電腦畫面，所以不是懲處翻拍手機入帳通知的」、「翻拍公司電腦螢幕流傳當然不行啊，這不廢話嗎」、「笑死，原來是螢幕啊」、「跟獎金沒關係，跟螢幕有關」、「還真的沒關係」、「還真的有電腦螢幕畫面，笑死」、「翻拍公司電腦本來就該嚴懲」、「結果再懲戒一次，翻拍懲戒紀錄」、「這是基本常識，不信你叫台積或是發哥的翻拍裡面用的系統，流傳出去看會不會被罰」。