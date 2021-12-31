卑南族南王普悠瑪部落大獵祭告一段落，青壯年階級慢跑回到祭場，族人夾道歡迎。（莊哲權攝）

成年禮中，外婆為苦行3年晉升青年級的孫子戴上花環。（莊哲權攝）

卑南族南王普悠瑪部落大獵祭活動熱鬧有如過年，小朋友們雀躍不已。（莊哲權攝）

台東卑南族南王部落的年輕勇士們結束4天3夜狩獵訓練後，今天凱旋歸來，族人在卑南文化公園搭起凱旋門，部落婦女們穿上漂亮的傳統服飾夾道迎接，並為長老們獻上花冠及花環，許多旅外族人也都返鄉共襄盛舉，熱鬧宛如過年。

每年12月底，台東卑族八社十部落舉辦一連串年祭，其中的重頭戲「大獵祭」也在2021年的最後1天告一段落，熱鬧有如過年。

卑南族南王普悠瑪部落在卑南文化公園的大草原上搭設凱旋門，家家戶戶席地而坐，許多旅外的族人也都返鄉團圓，但因車輛塞滿文化公園周邊甚至有違停，一度遭警車鳴笛示警，不過族人認為這是地方傳統祭儀，而且只有半天時間，警方應該多與地方溝通。

接近中午時分，在山上完成4天3夜苦行僧般狩獵訓練的青少年僅著短褲以竹子扛著行李，率先回到祭場，後頭則有成年男人的隊伍，依輩分高低排列，長老手持棍杖，青壯年則環繞老人家護衛，一路慢跑通過凱旋門進入祭場。

族人表示，最感人的一刻是各家婦女為坐在祭場中間的長輩們換上華麗族服，並將自己編製的花環，掛在長輩頭、頸，花環愈多愈能突顯此人德高望重，若是沒有家人的長輩，婦人也會為他戴上花環，不能讓他們頭上沒有花，接著大家一起用餐「串門子」，透過歲時祭儀，族人的向心力緊緊凝聚在一起。

中午在草地上的大會餐後，下午回到部落舉辦成年禮，看到兒子經過多年苦力訓練終於長大成人，從圍藍裙換上黑裙，頭戴草冠跳著傳統舞，也是父母最欣慰的時刻。

此外，在祭場中設有除喪區，是過去這1年家中有親人過世的家屬專區，待1月1日由長老為他們完成除喪祭，撫慰他們失去親人的悲痛後，喪家就可戴上花環，重回部落參加慶典，迎接新的1年。