新華社報導，中國人民政治協商會議全國委員會今天（31）日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話，在談到台灣問題時，習近平說，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，強化反「獨」促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展。

大陸全國政協舉行新年茶話會，黨和國家領導人習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表出席，共迎2022年元旦。

習近平在茶話會上發表重要講話。他強調，2022年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會。這是黨和國家政治生活中的一件大事。要著力保持平穩健康的經濟環境、風清氣正的政治環境、國泰民安的社會環境，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

回顧2021年，習近平指出，無論是在中國共產黨歷史上，還是在中華民族歷史上，都是具有里程碑意義的一年。中國共產黨迎來百年華誕，中共十九屆六中全會通過中國共產黨第三個歷史決議，第一個百年奮鬥目標勝利實現，在中華大地全面建成小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，開啟全面建設社會主義現代化國家、向著第二個百年奮鬥目標進軍的新徵程。

習近平強調，2021年，面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央團結帶領全國各族人民，沈著應對百年變局和世紀疫情，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，國家戰略科技力量加快壯大，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進，防汛救災和災後恢復重建工作堅強有力，國防和軍隊現代化建設加速推進，全過程人民民主繼續發展，黨史學習教育成效顯著，全面從嚴治黨持續深入，中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，實現「十四五」良好開局。繼續推進全面深化改革，中央深改委部署的50個重點改革任務和其他61個改革任務基本完成，中央和國家機關有關部門還完成105個改革任務，各方面公布216個改革方案，實現了到中共成立一百年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效的目標。

習近平指出，2021年，堅持「一國兩制」方針，貫徹落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」根本原則，支持港澳發展經濟、改善民生，支持和推動香港由亂轉治、重回正軌，保持澳門繁榮穩定。堅持一個中國原則和「九二共識」，強化反「獨」促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展。

習近平指出，中國秉持人類命運共同體理念，倡導真正的多邊主義，扎實推進共建「一帶一路」，履行將疫苗作為全球公共產品的承諾，有力維護國家主權、安全、發展利益，為促進世界和平與發展作出了積極貢獻。

習近平強調，2021年，人民政協認真貫徹落實中共中央決策部署，堅持團結和民主兩大主題，推進專門協商機構各項建設，加強思想政治引領，認真開展以中共黨史為重點的「四史」教育，圍繞實現「十四五」良好開局深入協商議政和民主監督，積極反映社情民意，創新履職形式，舉辦辛亥革命110週年紀念活動，為黨和國家事業發展作出了新的貢獻。新的一年，要堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，學習貫徹中共十九屆六中全會精神，落實中央政協工作會議精神，圍繞大局建言獻策，把握民心民意，更好凝聚共識，努力為實現黨和國家目標任務廣泛匯聚智慧和力量。

習近平最後強調，力量生於團結，幸福源自奮鬥。團結奮鬥，這是一百年來中國共產黨人、中國人民、中華民族錘鍊鑄就的寶貴精神品質。讓我們高揚理想信念的旗幟，加強中華兒女大團結，凝聚萬眾一心的偉力，保持勇毅篤行的堅定，展現虎虎生威的雄風，努力爭取新的更加偉大的勝利和榮光。