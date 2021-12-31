張庭和林瑞陽在大陸經營的微商「上海達爾威貿易有限公司」，近日受到立案調查，雖然夫妻倆發聲明強調是合法經營，也願意配合政府調查，但陸媒仍持續挖出公司背後的秘密，現有代理商出面爆料「TST庭秘密」暴利內幕，引起熱議。

據陸媒《紅星新聞》報導，一名曾是TST庭秘密「董事長級」的代理商張姓女子透露，她進公司4年，身邊朋友陸續和她斷聯絡，這時她的上線就會告訴她，「她們不理妳，是因為妳跳出原有的圈層，和他們不是一個世界的人了。」

不過讓她最終決定離開公司，除了看到其他貨源只要人民幣4塊(約新台幣17元)的面膜，在TST定價卻是100塊人民幣（約435元台幣），價差高達25倍，讓她意識到其中的暴利，並深感不安，還有就是今年3月，有兩名代理商因涉嫌詐騙罪被警方依法究責，讓她決定不再繼續代理，而她不再代理後，上線也火速把她的微信拉黑。

另外，陸媒也找到TST庭秘密代工廠商查證，發現一瓶成本僅人民幣4塊 (約新台幣17元)的面膜乳，在網路商城賣到一瓶人民幣178元 (約新台幣775元)，出售價格等於比成本價貴了45倍，還有成本價人民幣15元 (約新台幣65元)的高級潔面乳，出售價格是人民幣218 (約新台幣950元)，比成本價貴了14.5倍。