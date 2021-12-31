雲林縣北港遊客中心設於水道頭文化園區十角水塔，是全台唯一古蹟級遊客中心，不過距北港朝天宮等熱門景點有段距離，縣府31日表示將把遊客中心移至北港登記所，登記所位於朝天宮後方約50公尺，日式歷史建築古色古香，可就近服務民眾，發揮遊客中心最大功能。

由北港第1自來水廠改建的水道頭文化園區，保留1座日據時代十角水塔，造型獨特全台僅此1座，雲林縣政府加以整修，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，活化成為北港遊客中心，被譽為全台最「水」的遊客中心，並獲選網美最愛旅遊景點之一。

全台唯一的雲林縣北港鎮十角水塔遊客中心將功成身退，由北港登記所（圖）接棒。（張朝欣攝）

不過十角水塔距北港朝天宮約有500公尺，且須由朝天宮廟前中山路轉入民生路才能到達，不少外地遊客反映距離太遠、位置不明顯，雲林縣政府經過評估，決定在2022年7月把遊客中心移至朝天宮後方約50公尺的北港登記所，讓遊客更方便取得各種旅遊資訊。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，日據時代興建的北港登記所，已有百年歷史，建物極具特色，之前閒置成為環境與治安死角，經雲林縣政府活化2021年底完工，登記所見證雲林沿海地區土地法制及登記行政，充滿歷史意涵，且位於朝天宮後方，非常適合作為遊客中心。

陳璧君進一步說明，北港登記所興建於1908年，隔年完工啟用，為台南地方法院所屬北港登記所，1920年改稱為「北港出張所」，1946年更名「北港地政事務所」，1950年隨北港地政事務所遷址，轉作為北港地政事務所的「地籍倉庫」，沈寂數十年後，將化身為遊客中心。

地方民眾指出，十角水塔遊客中心於2017年5月營運，陪伴大家走過4年多的美好時光，不過北港登記所也很有特色，周邊有許多特色小吃，方便遊客就近享用，且可把人潮引到朝天宮後方，帶動市區整體發展。